تصرف "غير رياضي" للاعب الأهلي بعد تتويج الوداد بطلاً لإفريقيا! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجم الأهلي المصري عمرو السولية يظهر فيه بمشهد غير رياضي بعدما رمى ميداليته الفضية على الأرض عقب خسارة فريقه أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدفين نظيفين، الإثنين، في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وعبر السوليةعن غضبه من الخسارة بإلقاء الميدالية بشكل غريب وظلت على الأرض قبل أن يلتقطها أحد رجال الأمن المرافقين لطاقم التحكيم في الطريق المؤدي لنفق اللاعبين.

وكان لاعبو الأهلي قدموا أسوأ عروضهم الفنية في المباراة وحملت الجماهير الأهلاوية مسؤولية الهزيمة للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لاختياراته المثيرة للجدل والتشكيلة الأساسية التي لعب بها، فضلاً عن قراءته لمجريات اللقاء.

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