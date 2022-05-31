بيان رسمي للأهلي المصري بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

شدد نادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، على أنه لم يدع لعقد أي اجتماع طارئ خلال الفترة المقبلة لبحث أي أمور فنية وإدارية تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على الرغم من خسارته لقب دوري أبطال إفريقيا، الاثنين، أمام الوداد المغربي، بهدفين دون مقابل.

وقال الأهلي في بيان صحافي عبر موقعه الرسمي رداً على ما تناولته وسائل إعلام مصرية حول وجود اجتماع طارئ لتحديد مصير المدرب الجنوب إفريقي بتسو موسيماني: "مجلس الإدارة لم يدع لأي اجتماعات طارئة لمناقشة أي أمور فنية أو إدارية تخص الفريق الأول لكرة القدم، وكل ما تردد في هذا الشأن عار تماما عن الصحة".

يذكر أن جمهور الأهلي حمّل المدرب موسيماني مسؤولية الخسارة أمام الوداد لسوء اختياراته التكتيكية والتشكيلة التي بدأ بها المباراة فضلاً عن توظيف اللاعبين داخل الملعب.

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