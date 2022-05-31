موسيماني يرد على جمهور الأهلي: "الفريق الأفضل خسر"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ردّ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي على انتقادات جماهير الفريق الغاضبة من الهزيمة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بثنائية نظيفة، الإثنين، مشدداً على أن الفرق الذي خسر كان الأفضل، من وجهة نظره!.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي بعد المباراة تداولته وسائل الإعلام المصرية: "الفريق الأفضل اليوم هو من خسر، وعندما تلعب في أرض محايدة وجمهور متساوي بين الفريقين عندها نتحدث عن الفوز والخسارة، وأعتقد أن كل من كان وراء هذا القرار يشعر بالسعادة اليوم".

وتابع: "البعض يسألني عن التشكيل والخطة لأنني خسرت، لكنني أذكرهم أن الأهلي فاز على الرجاء بنفس التشكيل، الجميع يعرف أن السولية مصاب، لهذا لم ندفع به من البداية".

وأضاف: كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف، بيرسي تاو أهدر فرصة وكذلك محمد شريف".

وتساءل مدرب الأهلي: "لا أعلم كيف يتحدث أحد عن التنظيم الجيد لنهائي دوري أبطال إفريقيا، أعتقد أن المغاربة هم فقط من يرون ذلك".

وأكمل: "ليس لديّ مشكلة مع التحكيم سوى في إهدار الوقت، خاصة في الشوط الثاني، وكان ينبغي على الحكم أن يحافظ على الوقت، الحكم نفسه قام باستبدال ساعته في 3 دقائق، والحارس سقط على الأرض عدة مرات وأهدر هو الآخر أكثر من 3 دقائق".

واختتم: "بالإضافة إلى جامعي الكرات في الملعب الذين أضاعوا الكثير من الوقت أثناء إعادة الكرة، وهذا حدث لأن الأهلي يخوض المباراة على ملعب المنافس، ولهذا كان من الطبيعي أن يفوز الوداد وسط كل هذه الظروف".

ويأتي تصريح موسيماني بعد غضب عارم من قبل الجماهير الأهلاوية التي انتقدت أداء فريقها في النهائي واعتبرت أن خسارته مستحقة قياساً بالأداء الفني المتواضع الذي ظهر عليه.

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