سودانيون يستعيدون ذكريات مباراة منتخب الخرطوم مع ليفربول.. (فيديو)

المصدر: منصور السندي - دبي

تداول نشطاء سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لمباراة شهيرة جمعت بين نجوم الخرطوم وفريق ليفربول الإنجليزي وأقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم عام 1983وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، علما أن الخرطوم كانت في ذلك الوقت تستضيف العديد من الفرق الأوربية التي كانت تأتي للعب وخوض مباريات ودية مع فرق سودانية.

وسجل هدف التقدم لنجوم الخرطوم في هذه المباراة لاعب المنتخب السوداني ونادي التحرير البحراوي السابق أسامة آدم الملقب بـ «أسامة سكسك» وذلك قبل انتقاله لاحقا للعب في صفوف نادي المريخ، فيما تعادل فريق ليفربول عن طريق اللاعب كيني داغليش.

وكان فريق ليفربول الذي خاض هذه المباراة بكامل نجومه، يجلس على قمة الأندية على مستوى العالم ويضم في صفوفه عددا من مشاهير كرة القدم الإنجليزية والأوروبية من بينهم الهداف التاريخي لليفربول ايان راش وكيني داغليش أفضل مهاجم في تاريخ ليفربول.

وضم منتخب الخرطوم حينها أبرز نجوم الكرة السودانية في ذلك الوقت مثل مصطفى النقر وسامي عز الدين وجمال أبو عنجة وشيخ أدريش كباشي وجلال كباتا وصديق الرميلة والحارس الأسطورة حامد بريمة والحارس الشهير أحمد آدم.

من الذاكرة🧠

مباراة منتخب الخرطوم ضد ليفربول الانجليزي، يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 1982 باستاد الخرطوم وشرفها الرئيس الأسبق الراحل جعفر نميري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجل هدف منتخبنا اللاعب اسامة سكسك وهدف #ليفربول كيني دالغليش#خليك_في_البيت @hash_sudan @LFC_Arabic pic.twitter.com/aAWMALVHCG — سودان سبورت 56 (@SUDANSPORT56) April 18, 2020

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