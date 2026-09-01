حاكم الشارقة يوجّه بمواصلة قبول الطلبة السودانيين مجاناً في مدرسة السودان الخاصة

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر برنامج "الخط المباشر" الذي تبثه قناة الشارقة، بمواصلة قبول الطلبة السودانيين في "مدرسة السودان الخاصة" بمدينة الشارقة مجاناً، مع إعادة أي رسوم رمزية تم تحصيلها من أولياء أمور الطلبة خلال العام الدراسي الجاري.

وتم تشييد المدرسة بناءً على توجيهات سموه لتعليم أبناء الجالية السودانية غير القادرين مادياً.