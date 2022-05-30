الشارقة يجدد عقد محمد عبد الباسط 3 مواسم

المصدر: منصور السندي -الشارقة

أعلن نادي الشارقة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير "تجديد عقد لاعبه محمد عبد الباسط "26" عاما لثلاثة مواسم إضافية وذلك في إطار المحافظة على استقرار الفريق ودعم منظومته الفنية.



يذكر أن محمد عبد الباسط يعد من العناصر الشابة التي اثبتت جدارتها بارتداء قميص النادي خلال الفترة الماضية وأسهم مع بقية زملائه اللاعبين في تقديم الفريق لمستوى متطور واحتلال مركز متقدم في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين.

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