الأهلي يتجاهل تعاسة محمد صلاح.. ويهنئ ريال مدريد!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

هنأ نادي الأهلي المصري نظيره ريال مدريد الإسباني بعد فوز الأخير بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، في وقت يسعى الأهلي للتتويج بلقبه الـ11 بدوري أبطال أفريقيا عندما يقابل الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الإثنين (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

وقال الأهلي في "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نود أن نهنئ فريق ريال مدريد على فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة".

وكان ريال مدريد قد هزم ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح بهدف نظيف في المباراة النهائية، السبت، في باريس.

ورفع ريال مدريد رصيده من الألقاب القارية إلى 27 لقباً، متقدماً بفارق ثلاثة ألقاب عن الأهلي المتوج أخيراً بأربع بطولات (لقبي دوري الأبطال وكأسي السوبر الإفريقي).

وأثارت التهنئة جدلاً بين الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بعد تعاطف الجماهير المصرية مع ليفربول من أجل عيون ابنها المتألق محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفاً وأفضل لاعب بـ"البريمييرليغ" من اختيار النقاد والجماهير هذا الموسم.

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