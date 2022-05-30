كم عدد البطولات الإفريقية التي فاز بها الأهلي المصري؟

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ينفرد الأهلي المصري بعدد قياسي بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا بـ10 ألقاب، إذ نجح في التتويج بالبطولة في آخر نسختين.

ويتفوق الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، أقرب منافسيه بفارق خمسة ألقاب وضعته كأفضل ناد في القرن خلال الالفية الماضية.

وفاز النادي الأهلي بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه في 1982، تحت قيادة مدربه المصري محمود الجوهري، كما حقق الأهلي لقب كأس الكؤوس الأفريقية بمسماها القديم في أربع مرات، وفاز بالكأس الأفروآسيوية مرة واحدة.

ونال لقب كأس السوبر الأفريقي في ثماني مناسباتٍ سابقة أولها في 2002 كما حقق اللقب في آخر نسختين.

وحمل الأهلي كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، مرة واحدة في عام 2014، لعدم مشاركة بطل مصر في هذه البطولة الا مرة واحدة.

وبذلك يبلغ عدد الألقاب التي حصل عليها الأهلي خلال مشواره الافريقي الممتد 40 عاما على 24 لقب.

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