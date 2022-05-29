لماذا ألغى الحكم هدف بنزيما في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول؟ هنا السبب!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ألغى الحكم الفرنسي كليمان توربان هدف نجم ريال مدريد كريم بنزيما في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم السبت، بعدما اعتبره متسللاً في حالة دقيقة أثارت الجدل بين الجماهير "الملكية".

وتشير القاعدة التحكيمية في حالات التسلل إلى أن اللاعب يعتبر متسللاً إذا كان أقرب إلى خط المرمى من الكرة ومن اللاعب قبل الأخير للفريق المنافس، وذلك فقط في حالة تقدم الحارس وهو البرازيلي أليسون بيكر الذي أصبح بهذه الحالة مدافعاً، وزميله آخر مدافع هو بمثابة الحارس، لذا فقد أصبح ثاني مدافع في ليفربول هو آخر مدافع لذلك وقع بنزيما في التسلل.

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