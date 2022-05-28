التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: جوني جبور-دبي

يأمل فريقا ليفربول وريال مدريد، في إسدال الستار عن موسمهما الأوروبي بالصورة المثلى، حين يلتقي الفريقان اليوم السبت (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، على استاد "دي فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس لحسم اللقب الأوروبي الأغلى (دوري أبطال أوروبا)، في مواجهة يطمح من خلالها "الملكي" لإضافة لقبه الـ 14 تاريخياً في البطولة (رقمٍ قياسي)، ويطلبها "الريدز" بشعار اللقب السابع بتاريخه، ومعادلة إنجاز "ميلان الإيطالي" كثاني أكثر فرق القارة العجوز حصداً للقب.

وتلقى ليفربول دفعة كبيرة بعد أن أكد مدربه الألماني يورغن كلوب على جهوزية لاعب خط الوسط فابينيو، كما سجلت التدريبات الأخيرة عودة لاعب خط الوسط تياغو ألكانتارا، ويبدو أنه مستعد للمشاركة، في خياراً يعزز من حظوظ المدرب كلوب في مواصلة اتكاله على طريقة اللعب الاعتيادية لـ "الريدز" الممثلة بـ "4-3-3"، إذ سيكون فان دايك قائد الدفاع، بينما ستتم المفاضلة بين إبراهيما كوناتي وجويل ماتيب ليكون أحدهما إلى جواره، وأسناد المهمة الهجومية كالمعتاد إلى الثلاثي صلاح وماني ودياز.

على الطرف الأخر، تخلص ريال مدريد من قلقه المتعلق في تواجد ديفيد آلابا في قلب الدفاع من عدمه، بالإضافة لعدم وجود مشاكل أخرى على مستوى التشكيل، ما يعزز من فرصة أن يبدأ مدرب الفريق "الملكي" الإيطالي كارلو أنشيلوتي المواجهة فالفيردي خلف بنزيما وفينيسيوس جونير في الخطوط الهجومية، وترك رودريغو جويس كورقة رابحة على دكة البدلاء.

تشكيل ليفربول المتوقع (4\3\3):

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – أبراهيما كوناتي – فان دايك – أندرو روبيرتسون

خط الوسط: جوردن هندرسون– فابينيو – تياغو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – لويس دياز.

تشكيل ريال مدريد المتوقع (4\3\3)

حراسة المرمى: تيتو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إدير ميليتاو – ديفيد ألأبا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس-كارلوس كاسيمرو-لوكا مودريتش-فيدريكو فالفيردي

خط الهجوم: كريم بنزيما-فينيسيوس جونيو

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news