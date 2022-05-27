أبو شقرا مدرباً لفريق "أهلي حلب" لكرة السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن نادي "أهلي حلب" السوري، عن إيكال مهمة تدريب فريق كرة السلة إلى اللبناني فؤاد أبو شقرا، فيما تبقى من سلسلة الـ "فاينال فور" في الدور النصف نهائي أمام جاره الجلاء، خصوصاً أن الفريقين يتعادلان بعدد مرات الفوز بواقع "1-1" في السلسلة الممتدة لخمس مباريات في المربع الذهبي.

وجاء تعيين أبو شقرا، خلفاً للمدرب الصربي ديان توميتش الذي تم انهاء التعاقد معه بالتراضي، وفق ما أكده بيان نادي "أهلي حلب" على صفحته الرسمية في "فيسبوك". ويعول "أهلي حلب" على خبرات أبو شقرا بعد خسارته ثاني مباريات نصف النهائي أمام الجلاء الثلاثاء الماضي بنتيجة "68-66"، وبعد 48 ساعة فقط من انتصاره في أولى مباريات هذا الدور بواقع "83-67".

ويتولى أبو شقرا قيادة النادي الحلبي في المباراة الثالثة من المربع الذهبي المقررة الأربعاء المقبل، في فترة مقتصرة له على خمسة أيام من التدريبات قبل خوض المواجهة.

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