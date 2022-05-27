مسعود أوزيل يريد اللعب في الدوري الإندونيسي

المصدر: بالي ■ د.ب.أ

قال النجم السابق لمنتخب ألمانيا، وناديي ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، إنه راغب في خوض تجربة اللعب بالدوري الإندونيسي، من خلال بوابة نادي بالي يونايتد، قائلاً إن رغبته زادت بعد استمتاعه بالطقس الجيد وجمال الجزيرة.

وقال أوزيل في تصريحات صحافية من العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال ترويجه لخط ملابس محلي «مازلت مرتبطاً بعقد مع فناربخشة وأشعر بالسعادة هناك». وأضاف «إذا سنحت لي فرصة اللعب في إندونيسيا سيكون عبر بوابة بالي».

ولدى سؤاله عمن يتوقع فوزه بين ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا غداً، رجّح أوزيل فوز النادي الملكي. وقال: «كلاهما قدم موسماً مذهلاً، لكن بالتأكيد قلبي ودعمي لريال مدريد». ودخل أوزيل في صدام مع المدرب المؤقت لفناربخشة، إسماعيل كارتال، لتتوقف مسيرته مع النادي التركي.

ورحل أوزيل عن أرسنال في يناير 2021، بعد ثمانية أعوام قضاها مع الفريق.

• رجّح كفة فريقه السابق ريال مدريد للفوز بدوري الأبطال أمام ليفربول غداً.

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