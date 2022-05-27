رونار يعلن قائمة المنتخب السعودي لمعسكر إسبانيا

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، الفرنسي هيرفيه رونار، عن القائمة المشاركة في المعسكر الإعدادي في مدينة اليكانتي الإسبانية، خلال الفترة من 31 مايو إلى التاسع من يونيو، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لمونديال قطر 2022.

وسيخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام كولومبيا في الخامس من يونيو، وفنزويلا في التاسع منه. واستدعى رونار 26 لاعباً، هم: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين البخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

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