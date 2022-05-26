"كاس" ترفض طلب الأهلي بتأجيل نهائي أبطال إفريقيا وتؤيد إقامتها في المغرب

المصدر: القاهرة - د ب أ

رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) طلب النادي الأهلي المصري بتأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم أمام الوداد المغربي المقرر له الاثنين المقبل علي ملعب "محمد الخامس" في العاصمة الاقتصادية المغربية.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس إنه تلقى حكم المحكمة الرياضية والذي جاء لصالحه في شكوى الأهلي ضده، حيث قامت برفض طلب الأهلى بتأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن كاف كان ملزماً بتنفيذ قرار المكتب التنفيذي الذي تم اتخاذه في يوليو 2019 والذي نص علي أن تقام مباراة نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة .

وأوضح: "تم منح استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى المغرب بعد أن سحبت السنغال ملفها ،ويلتزم الاتحاد الإفريقي بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء، وسيعامل في جميع الأوقات جميع الأندية والاتحادات الأعضاء بشكل عادل وعلى قدم المساواة".

كان الأهلي المصري قد أعلن عبر موقعه الرسمي أنه تقدم بشكوى إلى "كاس” بخصوص قرار "كاف” غير المحايد، والذي قرر من خلاله إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي المباراة أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره.

وأشار البيان إلى أن الأهلي يطالب بالبت في الشكوى وإرساء العدالة عبر إقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، أو تأجيل المباراة لحين البت في الشكوى، خاصة وأن النادي الأهلي قدم كل المستندات التي تؤكد عدالة موقفه”.

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