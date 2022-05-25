الساحر رونالدينيو يكشف هوية اللاعب العربي الذي رغب في اللعب بجواره

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف نجم الكرة البرازيلية المعتزل، رونالدينيو، إنه كان يرغب في اللعب بجوار هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه الفرعون المصري في قلعة "الريدز".

وقال رونالدينيو، أثناء استضافته في نادي "إيسترن كومباني" الناشط في الدوري المصري، إن: "دائماً ما أكون سعيداً في مصر، انطلاقتي جاءت هنا وانا في عمر 17 عاماً حين شاركت في كأس العالم للناشئين عام 1997، واحتفت بي الجماهير المصرية وتفاعلت مع موهبتي بشكل رائع، رغم أنني لم أكن لاعباً معروفاً حينها".

وتطرق رونالدينيو للحديث عن النجم محمد صلاح، ضمن أجابته عن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم حالياً، وقال: "هناك الكثير من اللاعبين الكبار، ولكن ميسي من أفضل لاعبي العالم بجانب نيمار ومحمد صلاح"، مضيفاً: "صلاح لاعب رائع وسريع وهداف، وتمنيت اللعب بجواره لأنه موهوب ويتناسب مع أسلوب لعبي للكرة".

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