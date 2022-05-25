بايرن ميونيخ يتعاقد مع المغربي مزراوي بصفقة حرة

المصدر: ميونيخ - أ.ف.ب

أعلن نادي بايرن ميونيخ عن تعاقده، أمس، مع الظهير الأيمن المغربي الدولي نصير مزراوي لمدة أربعة مواسم حتى عام 2026 بصفقة حرة، بعد ان لعب الموسم الماضي في صفوف اياكس أمستردام الهولندي.

ولم يكشف الفريق البافاري عن راتب مزراوي السنوي، لكن صحيفة «بيلد» الواسعة الاطلاع قدّرته بنحو ثمانية ملايين يورو.

وقال مزراوي لدى توقيعه العقد: «اخترت بايرن ميونيخ لأنني أستطيع إحراز الألقاب الكبيرة في صفوفه. كان لدي شعور جيد منذ المفاوضات الأولى مع هذا النادي».

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