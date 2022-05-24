مبابي "الخائن" يتلقى ضربة قوية من جماهير ريال مدريد!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ردت جماهير ريال مدريد بقوة على النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي أخلف وعده لها، ووقع عقداً جديداً للبقاء مع فريقه باريس سان جيرمان، إذ سارع عشاق النادي الملكي الغاضبين من موقف اللاعب إلى سحب متابعتهم له على مواقع التواصل الاجتماعي واصفين اللاعب بـ"الخائن"!.

وذكر برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني إن مبابي خسر 350 ألف متابع في حسابه على شبكة "إنستغرام" منذ إعلان تجديد عقده مع سان جيرمان، مشيراً إلى أن مشجعي ريال مدريد قرروا التوقف عن متابعة اللاعب الفرنسي بعد فشل صفقة انتقاله إلى النادي الملكي.

يذكر أن عقد مبابي الجديد يشمل راتب سنوي قدره 50 مليون يورو في الموسم الواحد ومكافأة توقيع قدرها 100 مليون يورو بالإضافة إلى نسبة 100 بالمئة من حقوق صوره.

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