سرقوا مدرب ميلان خلال الاحتفالات.. وفضحوا أنفسهم في المدرجات (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف ستيفانو بيولي مدرب ميلان بأن ميداليته سرقت منه خلال احتفالات فوز فريقه بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة 19 في تاريخ "الروسينيري" بعد غياب دام 11 سنة عن منصة التتويج بـ"الكالتشيو".

وقال بيولي بعد إعلان ميلان ميلان بطلاً عقب الفوز بالجولة الأخيرة على ساسولو (3-صفر): "أطلب بكل لطف من الشخص الذي سرق مني الميدالية أن يعديها لأنها أول ميدالية في مسيرتي التدريبية، أنا لا أملك واحدة أخرى".

والطريف أن السارقين هم ثلاثة شباب من مشجعي ميلان الذين فضحتهم الكاميرات على المدرجات ومواقع التواصل وهم يستعرضون ميدالية المدرب غير المحظوظ بسرقتها منه في يوم احتفاله التاريخي.

من جهتها، سارعت رابطة الدوري الإيطالي لإرضاء بيولي وصرحت عبر حسابها في "تويتر": "لا تقلق مستر بيولي، سنعطيك ميدالية غيرها".

وكان بيولي قد صنع فريقاً منافساً في ايطاليا بعناصر مخضرمة مثل السويدي زلاتان ابراهيموفيتش والفرنسي أوليفر جيرو ولاعبين شبان يتقدمهم البرتغالي لياو زالإيطالي تونالي وسط أجواء فرح هستيرية بعودة النادي العريق إلى الواجهة الإيطالية مجدداً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news