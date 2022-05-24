هل سجل محمد صلاح؟ خصمه يسأل بقلق! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو للكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام يظهر خلاله صراحة حرصه الشديد على التسجيل وترقب عدم تهديف النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم لكي ينتزع لقب هداف "البريمييرليغ" بمفرده لكن صلاح لم يسمح له بذلك وتقاسما الجائزة في نهاية مشوار البطولة برصيد 23 هدفاً لكل منهما.

ورصدت الكاميرات سون وهو يركض تجاه زملائه الاحتياطيين وهو يسأل دون حرج فيما إذا كان محمد صلاح قد سجل في مباراة وولفارهامبتون (3-1) والتي أقيمت بالوقت نفسه للقاء توتنهام مع نوريتش سيتي (5-صفر)، خصوصاً أن أحرز هدفين من الخماسية، مما يعني أنه يتقدم بفارق هدف في صدارة الهدافين منفرداً غير أن صلاح تمكن من إحراز هدف هو الآخر وتساوت كفته مع الكوري الجنوبي ليتقاسما "الحذاء الذهبي" لاحقاً.

يذكر ان سون صرح بعد نهاية البطولة حرصه على تحقيق لقب الهداف مشدداً على أن الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي كان حلمه في الطفولة، في وقت فاز محمد صلاح باللقب للمرة الثالثة خلال خمسة مواسم بالقميص الأحمر.

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