الزمالك إلى نهائي كأس مصر بعد سيناريو غريب

المصدر: وكالات

نجا الزمالك من مفاجأت كأس مصر في كرة القدم وتأهل إلى المباراة النهائية، بفوز مثير الإثنين على أسوان العائد إلى دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل، 2-1 على ملعب المقاولون العرب، في نصف النهائي الأول للمسابقة المؤجلة من نسخة موسم 2020-2021.

وتقدّم أسوان عن طريق محمد ناجي "جدو" (9)، وعادل النتيجة للزمالك محمود علاء (34) قبل أن يحرز يوسف إبراهيم "أوباما" هدف الفوز (36)، في مباراة أهدر فيها أسوان ركلتي جزاء.

وينتظر الزمالك في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني بين بتروجيت والفائز من مباراة ربع النهائي بين الأهلي وبيراميدز.

وافتتح أسوان التسجيل مبكراً. فبعدما استغل "جدو" خطأ محمود علاء في التمرير، فاستلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة أبعدها محمد عواد إلى ركنية، لعبها محمد رزق عرضية حولّها "جدو" رأسية ارتدت من القائم الأيسر إليه ليعود ويسكنها في الشباك.

وشعر لاعبو الزمالك بحرج موقفهم أمام أسوان، وضغطوا هجومياً، فتعددت الفرص على مرمى خالد وليد، الذى أبعد رأسية "أوباما" من خط المرمى، وشتتها الدفاع، ثم تصدى لرأسية الخالي من الرقابة محمود حمدي "الونش".

وأخيراً، أسفر الضغط "الأبيض" هدف تعادل (34)، بعدما تابع علاء رأسية محمد عبد الغني داخل الشباك إلى يمين وليد، وبعدها بدقيقتين أضاف "أوباما" هدف التقدم، مستغلاً عرضية أشرف بن شرقي، فسددها واصطدمت بيد الحارس وسكنت الشباك.

وانتفض أسوان مع بداية الشوط الثاني بحثاً عن هدف التعادل. وفي الدقيقة (53) احتسب حكم المباراة ركلة جزاء إثر عرقلة "الونش" لـ"جدو"، سددها رزق وتصدى لها عواد.

وبعد عشرين دقيقة، عاد الحكم واحتسب ركلة جزاء ثانية لأسوان (73) عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، إثر عرقلة عبد الغني للبديل ميدو جمال، فسددها دحروج وتصدى لها عواد مجدداً.

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