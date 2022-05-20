رسمياً.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة المصري بإعادة مباراة "البنك"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طالب النادي الأهلي اليوم الجمعة، الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة مباراته مع البنك الأهلي التي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري المحلي، يحسب وسائل الاعلام المصرية.

والتقى الأهلي والبنك الأهلي يوم أمس الأربعاء، على ملعب "المقاولون العرب"، بقيادة الحكم الدولي أمين عمر، وانتهت بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا واسعًا بسبب إلغاء حكم المباراة هدفًا للأهلي سجله اللاعب محمود وحيد، بعد العودة لتقنية الفيديو والتي أظهرت خطأ في تنفيذ كرة ثابتة قبل الهدف.

واستند الأهلي في شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم، وبروتوكول الـVAR، المبلغ لجميع اتحادات وحكام العالم من منظمة IFAB المسؤولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته.

وأوضح الأهلي في خطابه، أن حكم الفيديو تدخل في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.

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