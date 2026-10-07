أحمد بن محمد: رجل البصيرة والحكمة

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، رجل البصيرة والحكمة والريادة، وشريك زايد في بناء دولة الاتحاد.. أحبَّ دبي، صاغ حاضرها واستشرف مستقبلها.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «رحم الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. رجل البصيرة والحكمة والريادة، وشريك زايد في بناء دولة الاتحاد... أحبَّ دبي، صاغ حاضرها واستشرف مستقبلها، وترك في أرجائها بصمات إنجازه، وفي حياة أهلها فيضاً من عطائه.. ستبقى سيرته نبراساً لأجيال تعيش اليوم ثمار ما بناه راشد بن سعيد».