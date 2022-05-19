مقتل حارسة مرمى أميركية على يد زوجها بسبب خلافات عائلية

المصدر: حميد نعمان - دبي

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الوسط الرياضي الأميركي يعيش على وقع صدمة كبيرة، بعد أخبار مقتل حارسة مرمى على يد زوجها بطلقات نارية، بحسب تقارير للشرطة الأميركية. ويتعلق الأمر بحارسة فريق جامعة كانساس سابقا، ريغان ريبس (25 عاما).

وتؤكد تقارير الشرطة أنه تم العثور على جثة ريغان في شقتها بمنطقة لورانس في كانساس سيتي، وقد تعرضت لجروح مميتة على إثر تعرضها لإطلاق نار من زوجها جوزيف ماريك (26 عاما).

وقام القاتل، بعد إنهاء حياة زوجته، بالاتصال بالطوارىء للإبلاغ عن الجريمة والتعبير عن شعوره بالندم، وظل في موقع الجريمة، ليلقى القبض عليه بعد وصول أفراد الشرطة. وأشارت تقارير أمنية إلى أن الاتجاه إلى أن سبب الوفاة نتيجة خلافات عائلية حادة، تطورت إلى إطلاق نار من زوجها.

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