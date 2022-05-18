مدرب أتلتيكو مدريد يرفض "الصمت" أمام "تجاوزات" طليقته

المصدر: حميد نعمان - دبي

قال مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني إنه يرفض "الصمت" أمام ما قال إنها تجاوزات من طليقته السابقة كارولينا بالديني، والتي انفصل عنها منذ 12 عاما. ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات لسيميوني لصحيفة "لاناسيون الأرجنتينية"، قال فيها إنه "لم يعد قادرا على تحمل حديثها المتكرر عن مشاكل زواجهما السابق، رغم مرور سنوات طويلة منذ انفاصلهما".

وأكد: لم يسبق أن تحدثت أبدا عن هذه الأمور، وعن الألم الكبير الذي تسببت فيه. وتابع: تستمر في الحديث عن هذه الأمور، وكأنني نسيت ما قامت به، تعبت من تحمل كلامهما، ومحاولتي الدائمة حماية أبنائي من هذا الإزعاج الذي تسببه لنا. وأوضح: لقد كسرت قواعد عائلية مقدسة، وصبري عليها نفد.

وكانت كارولينا تحدثت في حوار صحافي أخيرا، قالت فيه إنها هي من اتخذت القرار بالانفصال عنه، وأن ذلك بسبب "نهاية الحب" بينهما، قائلة إنها رغبت بشدة في استعادت مسارها في عرض الازياء. وكشفت الصحيفة أن أحد أسباب الانفاصل الرئيسة اتهام كارولينا بخيانة سيميوني مع أحد الحراس الأمنيين.

وذكرت أن سيميوني سامحها في المرة الأولى بسبب حاجة أطفاله الصغار لها، لكنها كررت فعلتها مع نفس الحارس خلال رحلة لها إلى المكسيك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news