للمرة الأولى.. استدعاء لاعب مونتريال الكندي إلى منتخب مصر

المصدر: القاهرة ■ أ.ف.ب

وجّه المدرب الجديد للمنتخب المصري لكرة القدم، إيهاب جلال، في أول لائحة له للاعبين المحترفين خارج البلاد، عقب خلافته البرتغالي كارلوس كيروش، الدعوة للمرة الأولى إلى لاعب وسط مونتريال الكندي، أحمد حمدي، استعداداً لمواجهة غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في ساحل العاج.

ودافع حمدي عن ألوان الأهلي في الفترة بين 2015 و2019 وأعاره خلالها الى الجونة قبل ان ينضم الى صفوف الأخير نهائياً، ومنه على سبيل الاعارة في فبراير الماضي الى صفوف مونتريال، قبل أن يفعّل الأخير بند خيار الشراء في أكتوبر. وشهدت التشكيلة التي يتقدمها مهاجم ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، عودة قطب دفاع اتحاد جدة السعودي، أحمد حجازي. وأوضح الاتحاد المصري في بيان على موقعه الرسمي أن دعوة حجازي جاءت بعدما تأكد الجهازان الفني والطبي من شفائه تماماً من الإصابة التي تعرض لها في نهائيات كأس إفريقيا، «ليصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة».كما عاد مهاجم قونيا سبور التركي، أحمد حسن (كوكا)، ولاعب وسط إيبسويتش تاون الإنجليزي، وسام مرسي. ومن المقرر أن تلعب مصر مع غينيا وإثيوبيا يومي 5 و9 يونيو المقبل. وهنا قائمة المحترفين في الخارج: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) ومحمود حسن تريزيغيه (باشاك شهير التركي) وعمر مرموش (شتوتغارت الألماني)، ومصطفى محمد (غلطة سراي التركي)، وأحمد حسن (كوكا) (قونيا سبور التركي)، ومصطفى فتحي (التعاون السعودي)، وأحمد حمدي (مونتريال الكندي)، ووسام مرسي (إيبسويتش تاون الإنجليزي)، وأحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، وكريم حافظ (يني ملطية التركي).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news