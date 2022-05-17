مشهد صادم يوثق وفاة ملاكم ألماني (فيديو)

المصدر:
  • متابعات - محمد الحتو
التاريخ:

لقي الملاكم الألماني موسى ياماك حتفه على الحلبة بمشهد غريب قبل بدء الجولة الثانية من نزاله مع الملاكم الأوغندي حمزة وانديرا، إذ سقط أرضاً بشكل مفاجئ وتم نقله للمستشفى لكنه كان قد فارق الحياة.

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية إن سبب وفاة الملاكم الألماني (38 عاماً) يعود إلى إصابته باحتشاء في عضلة القلب.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور الذي يوثق لحظة وفاة الملاكم الألماني ذو الأصول التركية في مشهد صادم.

 

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