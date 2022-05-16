الكشف عن قميص ريال مدريد الجديد.. "كلاسيكي" (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، عن قميصه الجديد الذي سيخوض به الموسم المقبل.

وقال النادي الملكي على حسابه الرسمي في "تويتر": "إن تصميم القميص كلاسيكي بلمسات عصرية، حيث تم دمج اللون الأبيض التقليدي مع اللون الأرجواني".

وأضاف ريال مدريد أن "القميص يتضمن في الجزء الداخلي من الياقة، المزودة بأزرار، شعارا يحتفل بمرور 120 عاما على تأسيس الفريق الملكي".

يذكر أن ريال مدريد حقق انتصارات مهمة في الموسم الحالي وضمن تتويجه بلقب الدوري الإسباني كما انه تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة ليفربول الاإنجليزي في 28 الشهر الجاري.

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