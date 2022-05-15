نجم تشلسي في ويمبلي.. خسر ست نهائيات في ثلاث سنوات

المصدر: وكالات

سيحتاج لاعب الوسط المهاجم ميسون ماونت إلى التعافي نفسيا من خسارة تشيلسي من ليفربول أمس، بعد أن أهدر ركلة ترجيح في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتستمر عقدته الشخصية في استاد ويمبلي. وخسر ماونت (23 عاما) النهائي السادس في ويمبلي في غضون ثلاث سنوات رغم ارتداء ثلاثة قمصان مختلفة.

وبدأت كوابيس ماونت في ويمبلي حين كان معارا من تشيلسي إلى ديربي كاونتي بالدرجة الثانية وخسر فريقه 2-1 بنهائي ملحق الصعود للدوري الممتاز أمام أستون فيلا في 2019. وتجرع مرارة الهزيمة بقميص تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات، أمام أرسنال بنتيجة 2-1 في 2020، وأمام ليستر سيتي 1-صفر العام الماضي، وأخيرا أمام ليفربول بركلات الترجيح 6-5 أمس السبت. وبنفس السيناريو خسر تشيلسي من ليفربول بركلات الترجيح في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في وقت سابق هذا العام. كما عاش ماونت ليلة محبطة مع منتخب إنجلترا في عقر داره بالملعب اللندني حين خسر نهائي بطولة أوروبا 2020 بركلات الترجيح أمام إيطاليا العام الماضي.

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