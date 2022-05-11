«فيفا» يؤكد إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين الشهر المقبل

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إعادة المباراة المثيرة للجدل بين البرازيل والأرجنتين، ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بعد أن رفضت لجنة الاستئناف التابعة له استئناف الاتحادين الوطنيين المعنيين، وستُقام المباراة في ملبورن الشهر المقبل.

وكان من المقرر إجراء المواجهة بين أحد أفضل منتخبين في العالم في 5 سبتمبر في ساو باولو، إلّا أنها توقفت بعد خمس دقائق فقط من صافرة البداية عقب تدخل السلطات الصحية المحلية واتهامها لأربعة لاعبين من «ألبيسيليستي» يخوضون غمار الدوري الإنجليزي بانتهاك بروتوكول مكافحة فيروس كورونا.

ودخل ممثلو وكالة الصحة والشرطة الفيدرالية أرض الملعب لإيقاف اللقاء، في ارتباك تام من قبل الجميع.

وقرر «فيفا» في فبراير إعادة المباراة وإيقاف أربعة لاعبين أرجنتينيين لمباراتين وتغريم الاتحادين الأرجنتيني والبرازيلي اللذين أعلنا لاحقاً استئناق القرار.

وأفاد الاتحاد الدولي للعبة في بيان «أكدت لجنة الاستئناف أنه يجب إعادة المباراة والإبقاء على الغرامة البالغة 50 ألف فرنك سويسري (نحو 48 ألف يورو) المفروضة على كل من الاتحادين بسبب الإيقاف النهائي للمباراة».

كما خفضت لجنة الاستئناف الغرامة المفروضة على الاتحاد البرازيلي من 550 ألف فرنك سويسري إلى 250 ألفاً (نحو 240 ألف يورو) وعلى نظيره الأرجنتيني من 250 ألفاً إلى 100 ألف فرنك سويسري (نحو 95 ألف يورو).

وردّ الاتحاد الأرجنتيني على ما صدر من «فيفا» في بيان جاء فيه أنه «سيطلب أسباب كلا القرارين» قبل التقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد الغرامة الثانية وقرار إعادة خوض المباراة. ورغم عدم إقامة المباراة، حجزت البرازيل بقيادة نجمها نيمار والأرجنتين مع الأسطورة ليونيل ميسي مقعديهما إلى مونديال قطر المقرر إقامته من 21 نوفمبر حتّى 18 ديسمبر بحلولهما في المركزين الأول والثاني في المجموعة الموحدة.

وستكون المباراة هامشية من ناحية التأثير على ترتيب المنتخبين، إذ ضمن «راقصو السامبا» الصدارة و«راقصو التانغو» الوصافة.

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