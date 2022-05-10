توسل إلى نيمار من أجل أمه وزوجته.. فكانت هذه النتيجة! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فاجأ جيسي مولين حارس مرمى فريق تروا المهاجم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان خلال مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي بعدما توسل إليه عدم التسجيل في مرماه في مشهد غريب كشفت عنه صحيفة ليكيب الفرنسية.

وكشف مولين لوسائل الإعلام عن الحوار الذي دار بينه ونيمار أثناء تقدم الأخير لتنفيذ ركلة جزاء، وقال: "خرجت من المرمى للحديث مع نيمار قبل أن يسدد ركلة الجزاء، وقلت له إذا نجحت في التصدي للركلة، سأكون نجما".

Tá vendo esse bate-papo rápido entre Neymar Jr e o goleiro Jessy Moulin, do Troyes antes da cobrança de pênalti do craque brasileiro ontem? 👀



Na real, o Jessy pediu um ‘favorzinho’ para o Ney, mas não deu certo...😅🤷🏻‍♂️ (+) pic.twitter.com/0CKoCsA3ps — Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) May 9, 2022

وأضاف: "لقد ضحك نيمار، وقلت له من فضلك أخبرني على الأقل بالزاوية التي ستسدد فيها الكرة، هناك أمي وأبي وإخوتي وزوجتي يشاهدون المباراة، وأود أن يفخروا بي".

وتابع: "لقد ضحك نيمار وقال لي، اختر الزاوية وقلت له أخبرني أنت، لكنه لم يلمح بأي شيء، لذا بقيت في منتصف المرمى، وسدد الكرة في الزاوية اليمنى بشكل جيد".

يذكر أن مباراة تروا وباريس سان جيرمان انتهت بالتعادل 2-2.

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