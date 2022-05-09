شاهد الفيديو الذي "فتح النار" على محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

قليلاً ما يخرج النجم المصري محمد صلاح بتصريحات مثيرة قبل المباريات أو يعلن التحدي أمام فريق ما، ولكنه فعل ذلك في وقت صعب جداً من الموسم ينافس فيه فريق الإنجليزي للفوز برباعية تاريخية وأعلن التحدي أمام فريق نجح في إقصاء باريس سان جيرمان، وتشيلسي ومانشستر سيتي، وهو فريق ريال مدريد ليفتح اللاعب المصري الباب أمام الانتقادات خاصة بعدما فشل الفريق في تخطي عقبة توتنهام وابتعاد حلم استعادة لقب الدوري الإنجليزي قليلاً لصالح المان سيتي.

وجاء ذلك خلال اللقاء الصحفي المصور الذي قام به اللاعب أثناء تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لحساب شبكة "سكاي سبورتس" حيث رد اللاعب على كافة الأسئلة التي وجهت إليه ومنها أنه بالفعل يريد مقابلة ريال مدريد من أجل الانتقام عقب خسارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2018، وأشار اللاعب أنه كان يوم تعيس على فريق ليفربول وأنه يريد بالفعل الانتقام من ريال مدريد.

وتم تصوير الفيديو قبل مباراة توتنهام بالجولة 36 للدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل وخلال اللقاء أكد اللاعب أن كل شيء يسير على ما يرام ويجب في البداية التركيز على مباريات الدوري المتبقية لليفربول قبل التفكير في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار صلاح أنه بإمكان ليفربول الفوز بثلاثة كؤوس حيث فاز في بطولة وينتظره مباراتين نهائيتين أما الدوري الإنجليزي فمصير التتويج باللقب في يد مانشستر سيتي الذي يقدم موسم أكثر من رائع حيث يجب أن يتعثر الفريق في مباراة حتى ينجح ليفربول في تحقيق اللقب شرط الفوز في كل المباريات المتبقية.

وسجل صلاح إحصاءات كارثية بشكل غير مسبوق خلال لقاء توتنهام، حيث فشل في تنفيذ أي كرة عرضية صحيحة، أو تسديدة على المرمى، فيما خسر الكرة في 20 مرة، بالإضافة لفشل التسجيل أو صناعة الأهداف، كما نجح صلاح بمراوغة صحيحة واحدة، وتفوق في الثنائيات 5 مرات من أصل 13 محاولة، ونجح بـ19 تمريرة صحيحة فقط.

وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" إلى أن التعب بدأ بالتأثير على صلاح، وهو سبب التراجع الكبير، بسبب مشاركاته العديدة مع النادي والمنتخب هذا الموسم.

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