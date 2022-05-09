خسارة مالية كبيرة لكريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيعيش موسم سيء أخر مع فريقه مانشستر يونايتد الموسم القادم بعدما فشل في حجز مكانه بالمراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وذلك بعد خسارته أمام مضيفه برايتون برباعية نظيفة في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد مانشستر يونايتد حالياً في المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليغ برصيد 58 نقطة، وتتبقى له مباراة واحدة بالبطولة، وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الفريق الإسباني سيتعرض إلى أزمات وعواقب رياضية ومالية نتيجة عدم اللعب في دوري الأبطال حيث يعتبر ذلك أمر صعب بالنسبة لناد بحجم مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة، أنه سيتم خصم 25% من رواتب لاعبي مان يونايتد لعدم مشاركتهم في دوري الأبطال، ومن بينهم كريستيانو رونالدو الذي سينخفض راتبه من 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا إلى 288 ألف، والأمر ينطبق أيضاً على الحارس الإسباني الدولي ديفيد دي خيا، الذي سينخفض راتبه من 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا إلى حوالي 281 ألف.

وعانى مانشستر يونايتد هذا الموسم وتعرض إلى سلسلة من النتائج المخيبة التي أثرت على ترتيبه في جدول البطولة.

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