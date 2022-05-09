عملية بيع تشيلسي قد تكتمل قبل نهاية الموسم الجاري

المصدر: لندن ■ د ب أ

ذكر تقرير إخباري أن عملية بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم قد تتم قبل نهاية الموسم الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أنه يجب على تشيلسي إكمال البيع بحلول 31 مايو الجاري، عندما تنتهي رخصة النادي المؤقتة الصادرة من الحكومة، ولكن من المعروف أن تحالف تود بوهلي يسعى لإنهاء شراء النادي مقابل 4.25 مليارات جنيه إسترليني (5.2 مليارات دولار) خلال هذه الفترة الزمنية.

ويستضيف تشيلسي فريق واتفورد في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 22 مايو، ويوجد فرصة حالية لبوهلي تمكنه من إنهاء عملية الشراء ليصبح مالكاً للنادي في الوقت المحدد قبل المباراة الختامية للموسم.

وشاهد بوهلي المباراة التي تعادل فيها تشيلسي، أول من أمس، مع ضيفه وولفرهامبتون 2-2 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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