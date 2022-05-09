أرسنال يهزم ليدز ويعزز حظوظه في بطاقة دوري الأبطال

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

عزز أرسنال موقعه في المركز الرابع وحظوظه في انتزاع إحدى البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه الصعب على ضيفه ليدز 2-1، أمس، في المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم أرسنال بهدفين مبكرين، سجلهما مهاجمه الواعد إيدي نكيتياه في الدقيقتين الخامسة والعاشرة، لكنه فشل في التعزيز، على الرغم من النقص العددي في صفوف ضيوفه، إثر طرد مدافعه لوك أيلينغ في الدقيقة 27. ونجح الضيوف في تقليص الفارق في الدقيقة 66 عبر المدافع الإسباني دييغو يورنتي، وضغطوا بقوة بحثاً عن التعادل، لكن دون جدوى.

والفوز هو الرابع توالياً لأرسنال بعد ثلاث هزائم متتالية، والـ21 هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية العريقة، وبفارق نقطة واحدة خلف جاره تشلسي الثالث.

كما وسّع أرسنال الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين جاره الآخر توتنهام الخامس، الذي ينافس بدوره على البطاقة القارية العريقة، والذي انتزع تعادلاً ثميناً من مضيفه ليفربول 1-1 السبت في افتتاح المرحلة.

ويلتقي أرسنال مع مضيفه توتنهام الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ22، على أن يحل تشلسي ضيفاً على ليدز يونايتد في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ33. في المقابل، مني ليدز يونايتد بخسارته الثانية توالياً، والـ17 هذا الموسم، فتراجع إلى المركز الـ18 المؤدي إلى الدرجة الثانية.

واستفاد إيفرتون من خسارة ليدز يونايتد، وخرج من منطقة الهبوط بفوزه على مضيفه ليستر سيتي 2-1.

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