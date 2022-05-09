الأهلي يطالب «الكاف» بإقامة النهائي في دولة محايدة

المصدر: القاهرة ■ رويترز

طالب الأهلي المصري، أمس، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر في 29 مايو، في دولة محايدة.

وأقيمت المباراة النهائية في آخر نسختين من البطولة من مواجهة واحدة، حيث استضافت مصر النهائي في 2020، عندما انتصر الأهلي على غريمه المحلي الزمالك.

وأقيم النهائي في العام الماضي في المغرب، حيث فاز الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن «الكاف» ينوي إقامة النهائي في المغرب هذا الموسم أيضاً، لكن الاتحاد الإفريقي لم يعلن شيئاً بشكل رسمي.

وقال الأهلي في موقعه الرسمي في الإنترنت إنه أرسل خطاباً إلى «الكاف» يطلب فيه إقامة نهائي البطولة في دولة محايدة، بعيداً عن الدول التي تأهلت أنديتها إلى الدور قبل النهائي.

وأضاف «نظراً لأن (الكاف) لم يعلن عن الدولة المضيفة للمباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن، وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر، طالب الأهلي بإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد».

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