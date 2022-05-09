كلوب: سنواصل السعي وراء «الرباعية»

المصدر: لندن ■ رويترز

قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إن «فريقه سيواصل السعي وراء رباعية لا سابق لها، رغم تعرض آماله في لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لضربة قوية أول من أمس. وفاز فريق كلوب بالفعل بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكان الفوز على توتنهام سيزيد الضغط على سيتي في سباق اللقب، لكنه تعادل 1-1، منهياً سلسلة من 12 انتصاراً متتالياً على أرضه. وقال كلوب في تصريحات صحافية: «يشعرون بإحباط في غرفة الملابس، كان الأمر قاسياً. عندما تواجه فرقاً كبيرة تحتاج إلى الحظ في اللحظات الحاسمة».

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