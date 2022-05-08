الأهلي المصري يطالب الكاف بإقامة نهائي دوري الأبطال في دولة محايدة

المصدر: وكالات

طالب الأهلي المصري اليوم الأحد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بإقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر في 29 مايو في دولة محايدة.

واقترب الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين من التأهل لنهائي البطولة القارية الأبرز للأندية للموسم الثالث على التوالي بعد انتصاره 4-صفر على ضيفه وفاق سطيف الجزائري أمس السبت، فيما تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وعاد الوداد المغربي بالفوز 3-1 من ملعب بترو أتليتيكو الأنجولي قبل أن يستضيف مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.

واقيمت المباراة النهائية في آخر نسختين من البطولة من مواجهة واحدة، حيث استضافت مصر النهائي في 2020 عندما انتصر الأهلي على غريمه المحلي الزمالك.

واقيم النهائي في العام الماضي في المغرب حيث فاز الأهلي على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن الكاف ينوي إقامة النهائي في المغرب هذا الموسم أيضا، لكن الاتحاد الأفريقي لم يعلن شيئا بشكل رسمي.

وقال الأهلي في موقعه الرسمي في الإنترنت إنه أرسل خطابا إلى الكاف يطلب فيه إقامة نهائي البطولة في دولة محايدة بعيدا عن الدول التي تأهلت أنديتها إلى الدور قبل النهائي.

وأضاف الأهلي "نظرا لأن الكاف لم يعلن عن الدولة المضيفة للمباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر... طالب الأهلي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد.

"لن يكون من العدل منح أي فريق أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف".

وفي الشهر الماضي، قال الاتحاد المصري في بيان إنه خاطب الكاف وطالب بإقامة نهائي دوري الأبطال في ملعب محايد بعيدا عن الأطراف الأربعة لقبل النهائي.

وأضاف "يؤكد الاتحاد المصري تحفظه على إقامة نهائي دوري الأبطال في نسخته الحالية على ملعب أي من الدول الأربع التي وصلت فرقها للدور قبل النهائي وهي مصر والجزائر والمغرب وأنجولا، ويطالب بالحياد التام في مثل هذه الأمور".

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