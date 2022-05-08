هجوم جماهيري عنيف على محمد صلاح في ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعرض النجم المصري محمد صلاح إلى هجوم جماهيري عنيف، بعد مشاركته أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي وخسر فيها ليفربول نقطتين ثمينتين في مشوار المنافسة على لقب الدوري، وكان ذلك على ملعب "آنفيلد"، بالجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح في المباراة كأساسي ولم يتم استبداله طوال المباراة، وقدم أداءً متوسطًا مما جعل جماهير ليفربول تهاجمه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث انتقدت صلاح بسبب عدم تمرير الكرة كثيراً خلال مجريات المباراة، كما طالب البعض ببقاء اللاعب على مقاعد البدلاء في المباراة القادمة ضد أستون فيلا.

ويذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز وقبل 3 جولات من الختام برصيد 22 هدفاً ولكن أصبحت صدارته للهدافين في خطر خاصة بعد اقتراب الكوري سون لاعب توتنهام منه بعدما وصل إلى الهدف رقم 20 وكان في مرمى فريق ليفربول.

وبعد المباراة هاجم عدد كبير من الجماهير النجم المصري، فقال أحدهم عبر موقع "تويتر": "ماني وصلاح جشعان للغاية في عدم تمريرة الكرة للويس دياز"، وكتب مُغرد أخر: "آمل أن يخبر أحدهم محمد صلاح أن يقوم بتمرير الكرة للويس دياز وليس فقط البحث عن ساديو ماني، الأمر لن يستغرق إلا لحظة واحدة من أجل كسر دفاع توتنهام العنيد"، ووجه الأخر رسالة إلى صلاح قال فيها: "عزيزي مو صلاح، أرجو أن تمرر الكرة للاعب قريب من المرمى بدلًا من تسديد الكرة فقط".

بينما قال آخر: "صلاح لم يكن اللاعب الذي نعرفه على الإطلاق، مُنذ أمم إفريقيا"، فيما غرد مُشجع: "أنا أحب صلاح ولكنه أناني للغاية في عدم تمريرة الكرة للويس دياز"، ووجه مشجع أخر هجوماً لاذعًا لمدرب الفريق يورغن كلوب قائلاً: "صلاح كان مستواه متراجعًا في الأشهر الأربعة الماضية، لم يتم معاقبته أو إراحته، لقد حصل على كل دقائق اللعب الممكنة، واستمر في تقديم أداء سيء، أرنولد أيضاً سيء مُنذ أشهر، ولا يتم مكافأة غوميز على أدائه مؤخراً".

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