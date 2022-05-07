مدرب سابق لفريق ليفربول قريب من تدريب منتخب عربي

المصدر: محمد فاضل - دبي

يواصل الاتحاد العراقي لكرة القدم مشاوراته للتعاقد مع مدير فني جديد لتدريب المنتخب الأول لتعويض الاخفاقات التي مرت بها الكرة العراقية في السنوات الماضية حيث يواصل البحث في مختلف السير الذاتية للمدربين لاختيار الانسب منهم.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن مدرب ليفربول سابقا رافا بينيتيز مرشح قوي لتدريب اسود الرافدين اضافة إلى المدربين البرتغاليين نونو سانتو وباولو فونسيكا، والأخير يعد الاقرب لتدريب المنتخب العراقي في الفترة المقبلة.

واوضح حساب "شبكة فيفا سبورت" أن مصدر موثوق اكد أن مدرب أسود الرافدين سيكون واحد من الاسماء المذكورة.

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