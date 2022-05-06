صفقة استحواذ جهاز استثماري بحريني على ميلان تقترب من النهاية السعيدة

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

كشفت صحيفة «ميلان نيوز» عن أن صفقة استحواذ الجهاز الاستثماري البحريني «إنفستكورب» على نادي إي سي ميلان الإيطالي تقترب من نهايتها السعيدة، بعد أن تأخر التوقيع عليها والذي كان مرتقباً الأسبوع الماضي، حيث يتوقع أن يتم خلال أيام فقط. وتبلغ قيمة الصفقة نحو 1.2 مليار يورو، على أن يقوم «إنفستكورب» بدفع ما يناهز 800 مليون يورو، بينما تأتي المبالغ الأخرى من تمويلات متعددة لإتمام الصفقة. ويراهن مشجعو «الروسينيري» بشدة على الصفقة من أجل عودة ميلان بقوة إلى مصاف كبار أندية أوروبا، حيث لايزال ثاني أكثر المتوجين بأبطال أوروبا بسبعة ألقاب خلف ريال مدريد (13)، كما أنه استعاد بريقه الموسم الجاري، حيث يتصدر الدوري الإيطالي، واقترب كثيراً من إحراز اللقب.

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