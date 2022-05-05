الجيش يبصم بـ "الأربعة" ويفسد فرحة تشرين بلقب الدوري السوري

المصدر: جوني جبور - دبي

حقق فريق الجيش انتصاراً عريضاً على بطل الدوري السوري للموسم الحالي فريق تشرين، بنتيجة "4-1"، في مباراة جمعتهما أمس على ملعب الجلاء في العاصمة السورية دمشق، لحساب الجولة 25 وما قبل الأخيرة من عمر البطولة، والتي سجلت ايضاً تكرار النتيجة ذاتها في فوز الوثبة على ضيفه عفرين في لقاء أقيم على استاد خالد بن الوليد في مدينة حمص.

وأفسد فريق الجيش فرحة تشرين بحسمه الجولة الماضية لقب بطولة الدوري للمرة الثالثة على التوالي والخامسة بتاريخ "البحارة"، في مباراة سجل للجيش فيها هداف الدوري محمد الواكد "هدفين" ومحمد البري وزكريا حنان، بينما سجل هدف تشرين لاعبه نعيم غزال.

وكانت الجولة قد انطلقت الخميس الماضي، بإقامة خمسة مباريات، نجح خلالها فريق الشرطة في أحياء آماله بالبقاء في الدوري الممتاز عقب فوزه على الطليعة "2-1"، بعدما اكتفى حطين بتعادل إيجابي مع ضيفه الوحدة "1-1"، وظهور النتيجة ذاتها في تعادل جبلة مع النواعير، قبل أن يحسم أهلي حلب (الاتحاد سابقاً) موقعة ضيفه الكرامة بفوز أهلي حلب بهدف نظيف.

وتجمد رصيد تشرين قبل جولة على الختام عند رصيد 59 نقطة، يليه الوثبة برصيد 55 نقطة، ثم الجيش ثالثاً 46 نقطة، والوحدة رابعاً 39 نقطة، بفارق النقطة عن اهلي حلب خامس الترتيب، ليتشارك الفتوة وجبلة المركز السادس برصيد 33 نقطة لكل منهما، بفارق النقطتين عن الطليعة الثامن، وليبقى الكرامة تاسعاً برصيد 32.

وبات حطين مطالباً بالفوز في الجولة الأخيرة على الحرجلة لضمان بقائه في الدوري الممتاز، بعدما أودت نتيجة تعادل حطين مع الوحدة في بقائه بالمركز العاشر برصيد 31 نقطة، بفارق النقطة عن الشرطة في المركز 11، خصوصاً أن الشرطة سيتجه السبت المقبل لخوض مواجهة صعبة أمام مضيفه جبلة.

وانضم فريق الحرجلة رغم فوزه العريض على الفتوة، إلى الفرق المودعة رسيماً لدوري الأضواء والهابطة إلى الدرجة الأولى، ببقاء الحرجلة في المركز 12 برصيد 27 نقطة، بفارق 13 نقطة عن النواعير صاحب المركز 13، وواصل عفرين سلسلة هزائمه، متذيلاً الترتيب والمركز 14 برصيد أربعة نقاط.

ترتيب الدوري السوري

1ـ تشرين: 59 نقطة

2ـ الوثبة: 55 نقطة

3ـ الجيش: 46 نقطة

4ـ الوحدة: 39 نقطة

5ـ أهلي حلب: 38 نقطة

6ـ الفتوة: 35 نقطة

7ـ جبلة: 35 نقطة

8ـ الطليعة: 33 نقطة

9ـ الكرامة: 32 نقطة

10ـ حطين: 31 نقطة

11ـ الشرطة: 30 نقطة

12ـ الحرجلة: 27 نقطة

13ـ النواعير: 14 نقطة

14ـ عفرين: 4 نقاط

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