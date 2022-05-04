محمد صلاح يتوعد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تمنى هداف فريق ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا وذلك عقب الفوز على فياريال والصعود إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة في أخر 5 مواسم لليفربول خاضها بالبطولة.

وقال محمد صلاح، في تصريحات بعد المباراة: "من الرائع أن تكون في النهائي للمرة الثالثة خلال 5 سنوات، هذا أمر لا يصدق، الجميع سعيد، وبالتأكيد سيحتفلون، موسم رائع ونتمنى أن نحقق الرباعية".

وكان ليفربول قد حول تأخره أمام فياريال بهدفين في مباراة العودة ليحجز بطاقة التأهل لنهائي باريس عقب فوزه بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويلتقي ليفربول في النهائي مع الفائز من مباراة فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد.

وعن الفريق الذي يتمنى محمد صلاح مواجهته في النهائي قال اللاعب: "أريد مواجهة ريال مدريد في النهائي والفوز بالمباراة، هذا أمر شخصي لي، مانشستر سيتي فريق صعب حقا وواجهناه عدة مرات هذا الموسم، أريد مواجهة ريال مدريد لقد فازوا علينا من قبل".

وعن طموح محمد صلاح في بداية الموسم وما تحقق حتى الأن قال: "حددت أهدافي قبل بداية الموسم، لدي توقعات كبيرة لنفسي، قبل بدء الموسم كنت أرغب في 40 هدفا و10 تمريرات حاسمة، لقد وصلت لهدفي في التمريرات الحاسمة، ويجب أن أركز على تسجيل الأهداف الآن"، ويذكر أن محمد صلاح سجل 30 هدفا وصنع 15، حتى الأن.

وتابع محمد صلاح :"الرباعية هي هدفنا الآن، ربما لم يكن ذلك هو الحال في بداية الموسم، بعد مرحلة المجموعات قلت إننا سنفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام".

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