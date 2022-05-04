ليفربول يعبر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا من بين قدمي حارس فياريال

المصدر: وكالات

بلغ ليفربول الإنكليزي النهائي العاشر له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على فياريال الإسباني 3-2 في إياب الدور نصف النهائي اليوم الثلاثاء.

وكان ليفربول تقدم ذهاباً بهدفين نظيفين، إلا أن فياريال نجح في معادلة الكفّة الليلة في الشوط الأول عندما تقدم بثنائية السنغالي بولايي ديا (3) والفرنسي فرنسيس كوكلان (41)، لكن ليفربول قلب الطاولة عليه في 12 دقيقة مجنونة منتصف الشوط الثاني بتسجيله ثلاثية تناوب عليها البرازيلي فابينيو (62) والكولومبي لويس دياس (67) والسنغالي ساديو مانيه (74).

يذكر أن الهدف الأول لليفربول تحقق بعد تسديدة قوية مرت بين قدمي حارس فياريال، وبالطريقة نفسها سجل ماني الهدف الثاني حين خطف الكرة من بين قدمي الحارس أيضاً ليعبر ليفربول بهذه الطريقة إلى المباراة النهائية بانتظار المتأهل الثاني بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وسبق لليفربول ان توج باللقب القاري الأهم ست مرات في أعوام 1977، 1987، 1981، 1984، 2005 و2019، وخسرها ثلاث مرات أعوام 1985 و2007 و2018.

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