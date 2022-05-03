مدرب العروبة قبل مواجهة خورفكان: سنلعب بعقلية احترافية.. متمسكون بالبقاء

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

شدد مدرب العروبة فتحي العبيدي على ضرورة التعامل باحترافية مع مباراة خورفكان المقررة، الخميس، في افتتاح المرحلة 22 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، دون النظر للوضعية التي يعيشها الفريق في جدول المسابقة.

وقال في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء: "يجب أن نتعامل باحترافية شديدة مع المباراة ولا نفكر سوى في الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، أملنا في البقاء مازال موجوداً ولابد أن نتمسك به حتى الرمق الأخير".

وأضاف: "نحن مستعدون بشكل كبير للمباراة وحاولنا علاج الأخطاء التي وقعنا فيها في المباراة الماضية ضد الشارقة، ما اسعدنا أن اللاعبين مصممون على تحسين الصورة أمام خورفكان واللعب على نتيجة واحدة".

ويحتل العروبة المركز 13 في لائحة ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط وبفارق ثماني نقاط عن الظفرة الذي يسبقه في الترتيب العام.

وبات العروبة بحاجة إلى جمع تسع نقاط من المباريات الخمس المتبقية له دون أن يُحقق الظفرة أي انتصار!.

وكان خورفكان قد فاز ذهاباً على العروبة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير بنتيجة 4-1.

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