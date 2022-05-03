بتهمة تضليل حكم مباراة الأهلي والرجاء.. إيقاف الجزائري مهدي عبيد (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "أسود الأطلس" المغربية بأن لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قررت إيقاف الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد بسبب الخطأ الذي ارتكبه خلال مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان حكم المباراة الكونغولي جان جاك ندالا قد احتسب ركلة جزاء للأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو بقرار من الحكم الجزائري مهدي عبيد المتهم بحجب لقطة عن الحكم توضح عدم صحة ضربة الجزاء التي استفاد منها الاهلي في مباراة الذهاب وخرج فائزاً 2-1، قبل أن يتعادل إياباً في الدار البيضاء 1-1.

هكذا هي إفريقيا

التلاعب بغرفة ال Var و محاولة تزييف الصورة لمنح ضربة جزاء وهمية.#الاهلي_الرجاء pic.twitter.com/w34kUzun1N — Hassan ⛥ (@Hassan_khalile) April 16, 2022

وشهدت مباراة الذهاب اعتراضاً كبيراً من لاعبي الرجاء لكون الكرة المحتسبة ضربة جزاء ارتدت من ساق المدافع وليس يده وسط حالة ذهول من المراقبين.

وقالت الصحيفة إن لجنة الحكام اتخذت قراراً بإيقاف عبيد بسبب تضليل ندالا، مشيرة إلى أن مهدي عبيد سيتعين عليه المثول أمام لجنة الانضباط بالكاف من أجل الاستماع إليه في هذه القضية.

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