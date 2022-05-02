الإسماعيلي المصري يستعين بـ "الجمل" للهروب من دوامة الهبوط

المصدر: وكالات

لا يزال الإسماعيلي البطل السابق يبحث عن مدرب ينقذه من الهبوط في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث أجرى تغييرا جديدا واستعان بمدربه ولاعبه السابق حمزة الجمل.

وأعلن الإسماعيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الانفصال بالتراضي عن حمد إبراهيم وتعيين الجمل، على أن يتولى حسني عبد ربه القائد السابق مهمة مدير الكرة.

وقال الجمل مدافع الإسماعيلي السابق لموقع النادي إن هذا المنصب "يعتبر تكليفا وليس تشريفا".

وأضاف "الفريق يحتاج إلى جهود أبنائه المميزين والمخلصين من أصحاب العلم والقادرين على انتشال الفريق من محنته في أسرع وقت. لن أبخل بنقطة عرق في سبيل عودة فريقي الذي أعشقه وأتشرف دائما بالانتماء إليه".

وبدأ الإسماعيلي، وهو آخر فريق توج بلقب الدوري بعيدا عن الأهلي والزمالك في 2002، الموسم تحت قيادة طلعت يوسف لكنه رحل بعد أول جولتين بسبب تصريحات اعتبرها مسيئة من يحيى الكومي رئيس النادي.

وتولى الجمل المسؤولية بشكل مؤقت في مباراة واحدة، ثم جاء الأرجنتيني خوان براون الذي ترك الإسماعيلي في فبراير شباط الماضي ولديه ثلاث نقاط من تسع مباريات ودون تحقيق أي انتصار.

وقرر الإسماعيلي الاستعانة بحمد إبراهيم، الذي كان يعمل كمساعد لإيهاب جلال خلال مسيرته لإنقاذ الفريق من الهبوط الموسم الماضي، ورغم تحقيق انتصارين فإنه خسر في آخر جولتين ليفقد منصبه أيضا.

ويحتل الإسماعيلي المركز 16 في بداية منطقة الهبوط برصيد 11 نقطة من 16 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان، لكنه يملك مباراة واحدة مؤجلة. وتتكون المسابقة من 34 جولة.

ويلعب الإسماعيلي بانتظام في الدوري المصري منذ موسم 1962-1963، حيث لم يهبط سوى مرة واحدة قبلها بخمس سنوات.

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