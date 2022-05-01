مصير غير معلوم لنجوم كبار بعد وفاة أشهر وكيل لاعبين في أوروبا

المصدر: حميد نعمان - دبي

أعلنت أمس رسميا وفاة أشهر وكيل أعمال لكرة القدم في الفترة الأخيرة بالقارة الأوروبية، الإيطالي مينو رايولا، ومع رحيله بسبب مضاعفات فيروس كورونا، والذي عانى منه لأشهر طويلة، بات مصير 10 من كبار نجوم الكرة ضمن قائمة اللاعبين الذين يتولى إدارة أعمالهم، غير معلوم.

وعلى رأس هؤلاء أبرز نجم شاب صاعد في أوروبا، النرويجي هالاند، والذي تقدر قيمته السوقية بـ150 مليون يورو، وكان قد اقترب كثيرا من الانتقال إلى مان سيتي، مع رغبة قوية من ريال مدريد لضمه، وثانيهما السويدي إبراهيموفيتش (4 ملايين يورو قيمته السوقية)، ويلعب حاليا مع ميلان.

ومن ضمنهم أيضا الهولندي ومدافع يوفنتوس دي ليخت، بقيمة سوقية تصل إلى 70 مليون يورو، وكذلك حارس باريس سان جرمان دوناروما (65 مليون يورو)، والفرنسي بول بوغبا (55 مليون ) الذي انتهى مشواره مع مان يونايتد الموسم الجاري، ويسعى لاتخاذ قرار بخصوص وجهته المقبلة، بينما هناك أيضا الإيطالي ماركو فيراتي لاعب سان جرمان، والهولندي ستيفان دي فري لاعب لاتسيو، وآخر لاعب تعاقد معه رايولا قبل وفاته لتمثيله، وهو لاعب أياكس الهولندي رايان غرافينبيرغ، وأيضا المكسيكي إيرفين لوزانو والإيطالي مويز كين، وآخرين.

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