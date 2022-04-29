محمد صلاح يفوز بأول جوائز الدوري الإنجليزي هذا الموسم

المصدر: أحمد طارق - دبي

فاز نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بأول جوائز الموسم الجاري في البريميرليغ.



واختير صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من رابطة نقاد كرة القدم، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد الفوز بها عام 2018.



وكان البرتغالي روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي، قد فاز بهذه الجائزة العام الماضي.



وانتزع قائد منتخب مصر هذه الجائزة بفضل تسجيله 22 هدفًا إضافة إلى تقديم 13 تمريرة حاسمة في 31 مباراة بالبريميرليغ.



وإجمالًا، سجل محمد صلاح 30 هدفًا وصنع 14 آخرين في 44 مباراة بكافة البطولات.



وساهم صلاح في فوز الليفر بكأس الرابطة، وتأهله لنهائي كأس الاتحاد، كما يبقى ثانيًا خلف مانشستر سيتي بنقطة وحيدة قبل 5 جولات من انتهاء الدوري الإنجليزي.



كما وضع ليفربول قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على فياريال بهدفين دون رد في ذهاب الدور قبل النهائي.

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