خطأ كارثي من الحارس يهدّد إنتر بخسارة الدوري الإيطالي

المصدر: فلورنسا ■ أ.ف.ب

أخفق إنتر في اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم على حساب جاره ميلان ووضع مصير الدفاع عن لقبه بين يديه، بعدما سقط، أول من أمس، أمام مضيفه بولونيا 1-2 بخطأ كارثي من حارس مرماه في مباراة مؤجلة من المرحلة 20.

وتجمد رصيد إنتر عند 72 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه ميلان قبل أربع مراحل على نهاية الموسم، ليصبح في موقع غير مؤات للدفاع عن لقبه بطلاً لإيطاليا.

وكان النيراتسوري المبادر بافتتاح التسجيل عبر الكراوتي إيفان بيريشيتش (3)، قبل أن يعادل لاعب إنتر السابق النمساوي ماركو أرناوتوفيتش (28). وقبل تسع دقائق على نهاية المباراة، تسبب سوء تفاهم بين بيريشيتش والحارس الثاني الروماني أندري رادو بإحراز نيكولا سانسوني هدف الفوز (81)، علماً أن الحارس والقائد السلوفيني سمير هندانوفيتش غاب بداعي الإصابة.

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