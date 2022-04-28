نادي برشلونة محروم من اللعب على "كامب نو" موسما كاملا

المصدر: حميد نعمان - دبي

أكدت صحيفة "أس" الإسبانية أن نادي برشلونة يستعد لخوص موسم كامل خارج ملعبه التاريخي "كامب نو" في إقليم كاتالونيا بإسبانيا. وذكرت أن السبب وراء ذلك يعود إلى خطة النادي لإعادة تجديد الملعب ليظهر بحلة جديدة وعصرية. وأشارت إلى أن برشلونة حصل على الترخيص اللازم من بلدية المدينة، على أن تبدأ عمليات التخطيط يونيو المقبل، ومن المتوقع أن لا يلعب الفريق على "كامب نو" طوال الموسم بعد المقبل، 2023 - 2024.

وسيضطر إلى اللعب على الملعب الأولمبي في المدينة (لويس كامباني). وتشمل عمليات التجديد المركز الرياضي، والعديد من مرافق الملعب، بجانب المرافق الخارجية أيضا.

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